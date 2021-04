Per Milan e Juve ora sono guai. Questo è il titolo de ‘La Gazzetta dello Sport’ dopo la rovinosa sconfitta dei rossoneri contro la Lazio. Difatti, adesso la corsa è a cinque per soli tre posti in Champions League.

L’entrata del diavolo nella massima competizione europea, così come per la Juventus, dipenderà dallo scontro diretto a Torino proprio contro i bianconeri. Comincia maggio: sono le ultime settimane per aggiudicarsi un posto in Champions.