Furia Fonseca in conferenza: “Non sono deluso ma triste”, poi il riferimento al Milan Futuro

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha rilasciato dure dichiarazioni al termie della sfida di Champions League contro la Stella Rossa di Belgrado.

Una vittoria dal sapore agrodolce quella di queste ore del Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri hanno battuto per 2 a 1 la Stella Rossa ma hanno offerto una prova tutt’altro che soddisfacente contro un avversario abbastanza alla portata. E a fine gara lo stesso tecnico Paulo Fonseca si è fatto sentire.

Prima l’allenatore portoghese ha attaccato duramente la squadra ai microfoni di Sky Sport nel post gara e poi ha proseguito nella sua ‘diciamo ramanzina’ alla squadra, parlando in conferenza stampa e usando toni piuttosto duri. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “Abbiamo l’obbligo non di giocare meglio ma di dare tutto quando siamo in campo. Si può sbagliare ma è difficile guardare tutto questo”.

Milan e il messaggio di Fonseca alla squadra

Per certi versi è sembrato come se non tutto il Milan fosse concentrato con la testa sulla partita e il tecnico ha proseguito con messaggi duri nel corso della conferenza stampa dove è apparso tutt’altro che soddisfatto: “Non voglio entrare nei momenti, al momento ho questa impressione. Non sono arrabbiato, ma sono triste. Mi piacere vedere nella squadra qualcosa che non ho visto”.

E infine il tecnico è stato piuttosto duro lanciando un messaggio alla squadra: “Ho la coscienza apposto e se ci sarà bisogno di portare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro lo farò senza problemi”, ha chiuso con una netta polemica.