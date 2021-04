GdS – Pioli si affida al suo asse di fedelissimi

Tra poche ore inizierà il match tra Sampdoria e Milan, ormai mancano poco alla consegna delle formazioni ufficiali.

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli potrà schierare i fedelissimo, a parte Calabria. Il terzino destro italiano verrà sostituito da Alexis Saelemaekers.

Finalmente spazio a Ismael Bennacer, uomo fondamentale nel centrocampo rossonero che tanto è mancato da inizio stagione. Kjaer in difesa, con l’algerino e Kessiè a seguire in mediana, Calhanoglu in attacco alle spalle della punta Zlatan Ibrahimovic. Questa è la spina dorsale rossonera.