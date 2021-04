Ciccio Graziani, intervenuto a SportMediaset XXL su Italia Uno, ha parlato della situazione rinnovi in casa Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

“Con Ibra hanno fatto questo ragionamento, la metà di questo ingaggio è per l’incidenza nello spogliatoio, l’altra metà è per quando gioca. Io lo avrei rinnovato, perché Ibra è stato decisivo per fare crescere questa squadra. Donnarumma? Quello che gli manca è ragionare un pochino con il cuore”.