Graziani: “Belotti? Al Milan potrebbe vincere. Anche la Roma ha fatto un pensierino”

Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni di Tuttosport, ha parlato del futuro di Andrea Belotti, in queste ultime settimane costantemente accostato al Diavolo. Queste le sue dichiarazioni:



“Io non so se lui voglia provare il brivido di competere per vincere qualcosa ai massimi livelli. Sarebbe legittimo, lo meriterebbe e un Milan questa prospettiva gliela potrebbe garantire. E mi risulta che la stessa Roma abbia fatto su di lui qualche pensierino per il dopo Dzeko. Io vorrei che restasse al Toro per sempre”.