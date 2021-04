Stefano Pioli e il suo Milan nella gara odierna contro il Genoa hanno trovato una vittoria fondamentale in ottica Champions League.

Oltre che per i 3 punti, i rossoneri possono sorridere per un’altra statistica positiva, infatti, con il successo odierno hanno raggiunto quota 66 punti in campionato, gli stessi dell’intera stagione passata.