Fanpage.it pubblica in esclusiva alcuna scatti (forniti da fonte anonima) che ritraggono Zlatan Ibrahimovic in un ristorante a Milano ieri alle 13.30. Fonti vicine all’ attaccante rossonero fanno sapere che Ibra si è recato presso il ristorante “Tano passami l’olio” di Tano Simonato, nonostante la zona rossa, non per pranzare ma per motivi di lavoro in compagnia di Ignazio Abate. Versione confermata dallo stesso proprietario contattato telefonicamente dalla redazione di Fanpage.it