Ibra sbotta, Maresca fraintende. Svelata la frase incriminata: “Sembra strano”

Ha fatto discutere l’espulsione comminata a Ibrahimovic da parte di Maresca durante Parma-Milan. Una parolina di troppo, forse, che non è piaciuta al direttore di gara. Tuttavia, una ricostruzione sulla vicenda arriva da Gianluca Di Marzio. Sul portale del noto giornalista Sky, si legge infatti la ricostruzione secondo Zlatan. Si tratterebbe, dunque, di un equivoco:

“Mi sembra strano che non te ne freghi… (di quello che dico, ndr)”. Tuttavia, invece di ‘Mi sembra strano’, il direttore di gara avrebbe capito ‘Sei un bastardo’.

La squalifica può essere evitata? Dipenderà da cosa avrà scritto Maresca nel referto. Per quanto riguarda l’acquisizione dei filmati per la prova tv, dovrà essere necessariamente una richiesta da parte della Procura federale. Il Milan non può richiedere i filmati.