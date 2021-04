Ibrahimovic: “Il Milan è come casa mia, se potessi restare tutta la vita lo farei”

Dopo l’annuncio ufficiale del suo rinnovo con il Milan, sono arrivate le parole di Zlatan Ibrahimovic ai canali ufficiali rossoneri. Lo svedese non ha nascosto la sua grande felicità:

“Sono molto felice, ho aspettato da tanto questo giorno. Ora un altro anno ed è quello che conta ed è più importante. Essere un giocatore del Milan è come stare a casa mia. Sto molto bene. Sono molto felice di come mi fa sentire questo club e la gente che ci lavora, i miei compagni, il mister ed i tifosi, che mi mancano tanto. Questa è come casa mia, se potessi restare tutta la vita lo farei“.