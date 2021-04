Partita la caccia al vice-Ibra: tutti i possibili obiettivi rossoneri

Zlatan Ibrahimovic è vicinissimo al rinnovo di contratto con il Milan dopo aver risolto anche gli ultimi dettagli. Lo svedese però ha dimostrato anche quest’anno di non poter giocare tutte le partite e per questo motivo la dirigenza rossonera è alla caccia del profilo che possa fargli da vice.

Come riportato da Tuttosport, in cima alla lista degli obiettivi di mercato di Maldini ci sarebbero nomi dalla quotazione molto elevata, che si aggira intorno ai 30/40 milioni di euro: si parla di Andrea Belotti, Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca. Inoltre, il club starebbe valutando anche profili più accessibili a livello economico come Edouard del Celtic, Embolo del Borussia M’Gladbach e Traoré dell’Ajax.

Maldini e la dirigenza, dunque, avranno qualche altra settimana per poter portare a termine il loro lavoro di scouting per poi attuare le strategie di mercato decise a partire dalla prossima estate.