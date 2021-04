Obiettivo recupero per Ibrahimovic e Theo Hernandez: le condizioni

Dopo il brutto passo falso del Milan in casa contro il Sassuolo, la squadra di Pioli ora ha l’obbligo di rialzarsi velocemente, già a partire dal prossimo match contro la Lazio, se non vuole perdere il treno Champions League.

Per raggiungere questo obiettivo, come rivelato da Tuttosport, i rossoneri avranno bisogno degli infortunati Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez: lo svedese ha saltato l’ultimo match a causa di un affaticamento al polpaccio ma c’è un cauto ottimismo per il suo recupero per il match contro i biancocelesti, contrattura, invece, sempre al polpaccio per il francese e le sue condizioni verranno dunque valutate giorno per giorno dallo staff per evitare qualsiasi tipo di rischio.