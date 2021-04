Ikone è l’ obiettivo come esterno offensivo

Come riporta tuttomercatoweb, con il probabile rinnovo di Florian Thauvin con l’ OM, nel caso dovesse partire Castillejo la prossima estate, per il ruolo di esterno offensivo si punto diritto su Jonathan Ikone. Il talento del Lille è in cima ai desideri di Paolo Maldini e di tutto lo staff tecnico.

Un ostacolo non di poco conto è il prezzo. Il Lille da sempre è una “bottega” cara. Infatti per il talento francese classe ’98 la dirigenza transalpina non è intenzionata a scendere sotto i 40 milioni, forte anche di un contratto in scadenza nel 2023.