Il Milan punta Vlahovic: il serbo fatica a trovare l’accordo per il rinnovo con la Fiorentina

Dusan Vlahovic è stato sicuramente una delle poche certezze della Fiorentina in questa stagione fatta di alti e bassi. Il centravanti si è conquistato la fiducia dei suoi allenatori a suon di gol e di ottime prestazioni. Il serbo, infatti, è già arrivato a quota 13 gol in campionato, conditi anche da 2 assist.

Le gesta dell’attaccante non sono certamente passate inosservate, e tanti club hanno chiesto informazioni alla Fiorentina per acquistarlo. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Milan sembrerebbe fortemente interessato all’ex Partizan Belgrado e sarebbe intenzionato ad aprire una trattativa con la viola. I rossoneri, inoltre, potrebbero provare ad abbassare le pretese del club di Commisso, in quanto Vlahovic pare non sia interessato a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023.