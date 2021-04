Il Milan si gioca quasi tutto: col Benevento spazio a Romagnoli, Leao e Ibra

Il Milan è chiamato alla reazione dopo le due sconfitte di fila contro Sassuolo e Lazio. I rossoneri, infatti, devono rimanere aggrappati alla corsa Champions per non rovinare quanto di buono fatto sin qui.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Pioli sarebbe pronto a cambiare alcuni elementi in vista del match di sabato contro il Benevento a San Siro. Ibra tornerà dal 1′ e con lui anche Leao, che dovrebbe giocare titolare a sinistra. Novità in arrivo, infine, in difesa: Romagnoli sostituirà Tomori, apparso in difficoltà nelle ultime due uscite.