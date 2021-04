Il Real Madrid mette nel mirino André Silva

André Silva, con la maglia dell’Eintracht Francoforte sta vivendo la sua miglior stagione. Il portoghese ha realizzato 26 gol e 9 assist in 31 partite ed è riuscito ad attirare l’attenzione di diversi club.

L’ex Milan è finito nel mirino di Barcellona, Manchester United, Atletico Madrid e Borussia Dortmund ma ora sembra essere entrato in scena anche il Real Madrid.

Seconod la Bild, infatti, i Blancos sarebbero interessati al giocatore e potrebbero giocarsi la carta Jovic per arrivare ad André Silva. Il serbo non si è mai ambientato a Madrid a tornerebbe volentieri nella squadra che lo ha lanciato a titolo definitivo, dato che ora è in prestito all’Eintracht.