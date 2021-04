Il virologo Basetti: “Perché non aprire gli stadi al 10-15% per le ultime due gare di campionato?”

Il virologo Matteo Bassetti tramite un post su Facebook ha espresso il suo pensiero riguardo le riaperture degli stadi e i correlati protocolli di sicurezza. Queste le sue dichiarazioni:

“Da domani riapriranno teatri e cinema anche al chiuso. Gli stadi no. Eppure gli stadi sono all’aperto e con una capienza ridotta al 10-15% potrebbero consentire tutti i distanziamenti del caso. Trovo che gli stadi con adeguate misure di sicurezza siano sicuri dal punto di vista del contagio. Perché non lavorare per disputare almeno le due ultime partite del campionato di serie A con una parte del pubblico? Sarebbe anche questa una decisione di buon senso. Forse è per questo che non è stata ancora presa.“