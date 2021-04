Pierre Kalulu ha parlato del suo primo anno in rossonero ai microfoni di Milan TV. Dal rapporto con Stefano Pioli alla voglia di tornare a vincere in casa, ecco le sue dichiarazioni.

LE SUE PRESTAZIONI: “Posso solo migliorare. Quando si gioca ad alti livelli si impara sempre, si migliora osservando nuove situazioni. Io cerco sempre di migliorare e mi fa piacere se la gente la nota“.

PRIMO ANNO ROSSONERO: “Credo che la prima stagione abbia sempre un sapore speciale: è tutto nuovo, anche se il pallone e il campo sono sempre gli stessi. Reputo positiva la mia prima stagione al Milan, perché ho avuto la possibilità di giocare in due posizioni diverse e anche in partite importanti. Come ho detto, finora è stata una buona stagione ma ora devo solo migliorare“.

LA STAGIONE DELLA SQUADRA: “Abbiamo mostrato grande carattere e forza di volontà sia in allenamento che in partita. Siamo un gruppo molto unito, questo ci fa superare insieme le difficoltà. E credo che l’abbiamo dimostrato a Parma“.

IL RAPPORTO CON PIOLI: “Fa piacere che abbia una buona reputazione di me. Credo che la sua qualità principale sia essere umanamente vicino ai giocatori. Non è facile essere vicino a tutti, soprattutto con una rosa di 23-25 elementi. Per me riesce a farlo bene, è in grado di trasmettere la sua passione e le sue emozioni, sia in campo che fuori. Ti aiuta ad avere fiducia in te stesso e sa come dirci le aspettative che ha su di noi. Riusciamo a capire molto bene cosa vuole“.

VINCERE A SAN SIRO: “È importante tornare a vincere in casa, è strano non vincere una partita casalinga in due mesi. Faremo di tutto per interrompere questo digiuno, anche se domenica sarà una partita dura perché il Genoa è una squadra tosta. Stiamo lavorando duro per ritrovare la vittoria in casa“.