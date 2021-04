Kessié: “Tifavo Milan quando ero bambino, adesso bisogna tornare grandi”

Una crescita esponenziale, un contributo sempre più importante, un rapporto sempre più forte, quello che lega Franck Kessié al Milan. Il centrocampista ha rilasciato a SportWeek un’intervista che uscirà domani.

Intanto, la Gazzetta dello Sport, dà una anteprima delle sue dichiarazioni, una dichiarazione d’amore per il club: “Sogno di giocare la Champions League con il Milan, la squadra che tifavo da bambino. Ci giocavo alla PlayStation e andavo matto per Andriy Shevchenko: era facile essere milanista quando ero piccolo, loro vincevano tutto. Adesso per tornare grandi, dobbiamo avere la mentalità da grande squadra“.