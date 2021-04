Krunić: “Dobbiamo tornare ad essere noi, dobbiamo tornare a vincere”

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Rade Krunić ha rilasciato diverse dichiarazioni sulla stagione, sul momento del Milan e sul suo campionato. Di seguito le sue parole:

“Sono stato sempre a disposizione della squadra e del mister, anche per giocare in diversi ruoli. In questa seconda parte della stagione ho giocato un po’ di più nelle ultime partite perché tanti giocatori erano infortunati. Giocando di più ho fatto vedere le mie qualità e quello che posso dare alla squadra”.

Sul confronto contro il Manchester United: “Penso che meritavamo di passare il turno, abbiamo fatto molto bene in Inghilterra ma anche in casa. Bastava un pareggio senza gol per passare. Abbiamo fatto bene, ci è mancata un po’ di fortuna ma sono orgoglioso della squadra e di come abbiamo giocato“.

Sul momento di forma: “Dobbiamo tornare ad essere noi, con quella grinta e la determinazione che abbiamo fatto vedere all’inizio. Nelle ultime partite non siamo stati al nostro livello ma noi dobbiamo fare le cose come abbiamo fatto prima, con qualità e determinazione. Ora abbiamo più tempo per preparare le partite e riposare. Secondo me è una cosa molto importante, la squadra gioca da tempo ogni 3 giorni e non è una cosa facile. Ora dobbiamo riposare mentalmente e preparare la prossima partita. Con una vittoria a Parma, saremo il Milan di prima“.

Sulle numerose assenze: “Poche volte siamo stati tutti disponibili, tutti sani e pronti per dare il massimo. Adesso piano piano stanno rientrando tutti e per l’ultima parte della stagione sarà ancora più importante avere tutto il gruppo a disposizione”.

Sulla prossima partita contro il Parma: “Non sottovalutiamo nessuno. Il Mister non ha parlato ancora del Parma, ma sicuramente dirà le stesse cose. Non possiamo sottovalutare una squadra che sta lottando per la salvezza. Secondo me nell’ultima partita non hanno avuto fortuna ma hanno fatto bene e mi sembra che siano in crescita. Noi però siamo il Milan e dobbiamo tornare a vincere”.