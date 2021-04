La Juve tenta Donnarumma. In caso di addio l’obiettivo numero uno è Musso

“La Juve tenta Gigio, il Milan non molla. Musso alternativa numero uno” così scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera. I bianconeri puntano sul portiere del Milan tentandolo con la possibilità di giocare la Champions League.

Un’altra pretendente è il PSG di Leonardo. Nel frattempo Maldini ha alzato l’offerta a 8 milioni netti per 4 o 5 anni ma Raiola prende tempo.

L’agente vorrebbe infatti inserire una clausola rescissoria da 30 milioni per facilitare la cessione nei prossimi anni. Nel caso in cui fallisse la trattativa per il rinnovo l’obiettivo numero uno sarebbe Juan Musso a 25 milioni di euro.