Come riporta l’ edizione odierna del Corriere dello Sport, Diego Laxalt potrebbe non rientrare a Milanello. Trasferito in prestito al Celtic lo scorso settembre, potrebbe rimanere in Scozia rientrando in un’ operazione di mercato con la stessa società di Glasgow.

Il laterale uruguaiano sarebbe la contropartita per arrivare ad un attaccante che tanto piace alla dirigenza rossonera, Odsonne Eduard.