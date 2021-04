Lazio-Milan: le formazioni ufficiali – Mandzukic dal 1′. Ritornano Theo e Bennacer

Ecco le scelte dei due allenatori, Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Fra pochi minuti Lazio e Milan scenderanno in campo allo Stadio Olimpico per il big match valevole per la 33esima giornata di serie A con le seguenti formazioni ufficiali:

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All.: S. Inzaghi

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. All.: Pioli.