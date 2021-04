Le seconde nei top campionati europei a confronto: Milan davanti a PSG e Man Utd

Nonostante il pareggio contro la Sampdoria e un deludente rendimento nelle partite casalinghe, il Milan si conferma ancora al secondo posto in Serie A.

In un confronto tra le seconde in classifica nei cinque maggiori campionati europei, emerge che la squadra di Pioli, attualmente, ha una media punti superiore a Paris Saint German e Manchester United, ed inferiore soltanto a Real Madrid e Lipsia:

1) Real Madrid: 63 punti in 29 partite (2,17 pti a partita)*

2) Lipsia: 57 punti in 27 partite (2,11 pti a partita)

3) Milan: 60 punti in 29 partite (2,06 pti a partita)

4) PSG: 63 punti in 31 partite (2,03 pti a partita)

5) Man Utd: 60 punti in 30 partite (2,00 pti a partita)

*In attesa della partita del Barcellona (ore 21.00 vs Real Valladolid), che in caso di vittoria si porterebbe al secondo posto in Liga, scavalcando proprio il Real Madrid.