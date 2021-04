GdS – In caso di mancato rinnovo di Donnarumma, spunta anche Livakovic per la porta. Altri tre i profili monitorati

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in virtù dei discorsi ancora aperti sulla possibilità di un mancato rinnovo di Donnarumma, il Milan si starebbe guardando attorno per trovarne l’eventuale sostituto. Nei giorni scorsi già si è vociferato di portieri come Maignan del Lille, Gollini dell’Atalanta e Musso dell’Udinese. Adesso, parrebbe esserci un nuovo nome sul taccuino di Maldini e Massara.

Infatti, secondo la Rosea, sarebbe finito nel mirino rossonero anche Dominik Livakovic, 26enne estremo difensore della Dinamo Zagabria, oltre che della Nazionale maggiore croata. Qualora la trattativa con Donnarumma non dovesse andare a buon fine, viene monitorato anche il rendimento di Livakovic.