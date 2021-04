Maldini: “Mandzukic è dispiaciuto. Ibra vicinissimo al rinnovo”

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Parma-Milan, parlando di Mario Mandzukic e della situazione rinnovi. Ecco le sue parole:

Mandzukic? È dispiaciuto perché pensava di essere in una condizione diversa, sperava di non infortunarsi. Sapevamo che potesse esserci questo rischio, è stato molto tempo fermo e anche se lui si sente forte è fisiologico che possa succedere.

Legarsi al Milan come ho fatto io? È una scelta che uno fa. A volte può dare molte soddisfazioni, come è successo a me, tante altre volte no. Sono scelte personali, naturalmente per fare un affare bisogna essere felici in due.

Gigio e Ibra? Posso parlare di Ibrahimovic, mancano pochissimi dettagli e siamo assolutamente vicini al rinnovo.