Stasera all’Olimpico andrà in campo un vero e proprio spareggio Champions tra Lazio e Milan. Come riferito dal Corriere della Sera, al posto di Zlatan Ibrahimovic non ci sarà Rafael Leao, ma Mario Mandzukic, alla prima da titolare in Serie A con la maglia del Milan.

A San Siro i rossoneri stanno faticando, ma in trasferta i numeri sono spettacolari. La speranza è che la tendenza si confermi anche questa sera.