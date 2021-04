L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la situazione legata al futuro di Mario Mandzukic, la cui esperienza rossonera, fino a questo momento, non è stata molto positiva a causa di diversi problemi fisici.

Nonostante questo, il Milan non sembra aver abbandonato l’ipotesi di esercitare il rinnovo a fine stagione, quando il contratto del croato scadrà: a Milanello credono ancora nell’attaccante ex Bayern e, per questo, non è da escludere dunque un prolungamento.