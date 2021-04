Massara: “Siamo concentrati per stasera. Donnarumma? Fiducia totale”

Federic Massara ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre gara di Lazio-Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul momento della squadra: “Siamo concentrati, è una gara dura. Sarà un finale avvincente e siamo felici di giocarcela contro queste squadre forti”.

Sull’indagine UEFA su Ibrahimovic: “Ne prenderemo atto quando verrà eventualmente notificata, non ci preoccupa assolutamente”.

Su Donnarumma: “La nostra posizione non cambia, abbiamo fiducia totale in Gigio, ci auguriamo si possa arrivare ad un’intesa, ma ora, a partire da lui, siamo concentrati su questa qualificazione”.

Su Maignan: “Il Milan è vigile sul mercato su tutti i ruoli, ma in questo momento non abbiamo intenzione di andare su un altro portiere, siamo concentrati nel cercare un accordo per il rinnovo e siamo fiduciosi”.

Sulla discontinuità: “Credo dipende dal logorio di una stagione lunga che si somma alle dodici gare giocate da giugno ad agosto. La squadra è sempre stata capace di riprendersi e dare prova di compattezza e qualità, per questo dobbiamo dare merito alla squadra e al mister”.

Sulle pressioni: “Dobbiamo iniziare ad abituarci ad averlo, vogliamo essere sempre più competitivi, siamo convinti che questo percorso di crescita ci potrà portare dei bellissimi risultati”.

Su Mandzukic: “Ci può portare esperienza e forza, è un campione, finora è stato fermato dagli infortuni, ora lo abbiamo recuperato e in questo finale sarà decisivo per noi”.0:00 / 0:00Milan, il rinnovo di Ibra è sempre più vicinohttps://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.453.0_en.html#goog_1676859185