Il Milan pensa al mercato, si riapre la pista Thauvin. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e non sembrano esserci gli estremi per il rinnovo con il Marsiglia.

I rossoneri si erano fatti avanti già in precedenza, ma saltò tutto a causa dell’ingaggio molto alto, circa 4 milioni a stagione. Attualmente invece il giocatore sembrerebbe aver aperto ad uno stipendio più basso.

Per intavolare la trattativa però è necessaria la qualificazione in Champions League. Il massimo palcoscenico europeo è il biglietto da visita migliore per un club come il Milan.