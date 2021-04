Milan favorito contro il Parma: rossoneri quotati a 1,75 al Tardini

Milano, 9 aprile 2021 – La Serie A si appresta a disputare la 30a giornata del campionato con l’inizio previsto per sabato alle 15.00 con la sfida tra Spezia e Crotone. Per questa partita le quote di StarCasinò vedono la vittoria in trasferta della compagine calabrese data a 4,00, mentre il pareggio paga 4,33 considerando che l’ultimo pareggio tra le due squadre risale al 2016 nel campionato di Serie B. La vittoria casalinga della squadra spezzina è a 1,80. Alle 18.00 sarà il turno di Parma-Milan, la vittoria in trasferta della squadra rossonera è data a 1,75, mentre una vittoria della squadra crociata – che non vince contro il Milan dal 2014 – paga 5,00 e un pareggio come nella partita d’andata è a 3,75. Chiude il turno di sabato la sfida serale tra Udinese-Torino: una vittoria dei friulani è data a 2,40, il pareggio a 3,30 mentre la vittoria in trasferta dei granata è a 3,10.



Il turno domenicale si apre alle 12.30 con la sfida a San Siro tra Inter e Cagliari, con i nerazzurri che hanno vinto le ultime dieci partite di campionato. Il colpaccio in trasferta dei sardi paga ben 11,00, il pareggio 6,00 e una vittoria dell’Inter è data a 1,28. A seguire le sfide delle 15.00 che vedono la Lazio impegnata al Bentegodi contro il Verona per continuare la rincorsa al quarto posto: una vittoria in trasferta dei biancocelesti paga 2,15, la vittoria della squadra scaligera è data a 3,60 e il pareggio a 3,40.

La Juventus ospita in casa il Genoa, la cui vittoria in trasferta paga 10,00 mentre la vittoria dei bianconeri è data a 1,28. Il pareggio, specialità del Genoa che è la seconda squadra del campionato per pareggi ottenuti (ben 11 pareggi in questa stagione), paga 6,50. Sampdoria-Napoli vede la squadra partenopea festeggiare le 2.500 partite in Serie A ed un eventuale vittoria a Marassi è data a 1,72, la vittoria dei doriani a 4,75 mentre un pareggio paga 4,00. Alle 18.00 sarà il turno di Roma-Bologna, i giallorossi con l’ultimo pareggio con il Sassuolo hanno visto allontanarsi il treno per la Champions League ma la vittoria contro l’Ajax può dare ulteriori motivazioni. La vittoria in trasferta dei felsinei paga 4,50, il pareggio 4,00 e la vittoria dei giallorossi è data a 1,75.

Chiude il turno domenicale la sfida tra Fiorentina e Atalanta, con gli orobici che hanno vinto le ultime due sfide contro i viola in campionato (solo nel 1942 hanno registrato tre successi di fila). La vittoria in trasferta della squadra di Gasperini paga 1,62, mentre un pareggio è dato a 4,33 e la vittoria della Fiorentina a 5,50.

Chiude il turno il posticipo di lunedì alle 20.45 tra Benevento e Sassuolo che si presenta al Vigorito dopo la sconfitta nel recupero contro l’Inter ma non ha mai perso due partite di fila in questo campionato. Un pareggio tra le due squadre paga 3,60, mentre una vittoria in trasferta dei neroverdi è data a 2,15 e una vittoria casalinga degli uomini di Pippo Inzaghi paga 3,40.

Le quote nel dettaglio:

Sabato 10 aprile:

1,80 SPEZIA, 4,00 pareggio, 4,20 CROTONE

5,00 PARMA, 3,75 pareggio, 1,75 MILAN

2,40 UDINESE, 3,30 pareggio, 3,10 TORINO

Domenica 11 aprile:

1,28 INTER, 6,00 pareggio, 11,00 CAGLIARI

3,60 HELLAS VERONA, 3,40 pareggio, 2,15 LAZIO

1,28 JUVENTUS, 6,50 pareggio, 10,00 GENOA

4,75 SAMPDORIA, 4,00 pareggio, 1,72 NAPOLI

1,75 ROMA, 4,00 pareggio, 4,50 BOLOGNA FC

5,50 FIORENTINA, 4,33 pareggio, 1,62 ATALANTA

Lunedì 12 aprile:

3,40 BENEVENTO, 3,60 pareggio, 2,15 SASSUOLO CALCIO

