Milan, Leao può dimostrare di essere il futuro vice Ibra: piace Scamacca

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in questa ultima fase di stagione, la dirigenza rossonera darà la possibilità a Rafael Leao di dimostrare di poter essere il vice Ibra della prossima stagione. Se le prestazioni dell’attaccante portoghese dovessero convincere, il club potrebbe anche decidere di non investire su una nuova punta la prossima estate.

In caso contrario la società di via Aldo Rossi interverrà durante la sessione di mercato: tra i nomi in lista c’è anche quello di Gianluca Scamacca, attaccante classe ’99 di proprietà del Sassuolo e momentaneamente in prestito al Genoa.