Milan, manovre a centrocampo. Meitè non verrà riscattato.

Come riportato da calciomercato.com, il Milan è già a lavoro per il mercato dell’ anno prossimo. Oltre alle discussione sui rinnovi contrattuali, tiene banco il mercato dei centrocampisti. Meitè, prelevato a gennaio dal Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, non dovrebbe rientrare nei piani futuri del Milan. Il diritto di riscatto non verrà esercitato.

La redazione di calciomercato.com, riporta i due obiettivi a centrocampo sui quali Massara sta lavorando. Primo obiettivo è Svanberg, centrocampista svedese classe 1999 del Bologna. Il giocatore piace molto al dirigente rossonero. La valutazione del calciatore si aggirerebbe intorno ai 15 milioni e su di lui sono piombati molti club europei. Massara conta di far leva sulla grande amicizia tra lui e il coordinatore tecnico del Bologna, Walter Sabatini.

Altro obiettivo ​è Albert Sambi Lokonga, centrocampista centrale dell’Anderlecht. Il giovane centrocampista si sta prendendo la scena nella squadra belga e questo ha aumentato la concorrenza. Piace tanta all’ area tecnica del Milan ed è molto amico di Saelemaekers il quale tempo fa ammise: “Ne ho parlato diverse volte con Pioli. Credo sia pronto per giocare per un grande club”. La sua valutazione si aggira intorno ai 12 milioni.