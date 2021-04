Saelemaekers a MilanTv: “Dobbiamo tornare a pensare al campionato, oggi servono i 3 punti”

Una gara fondamentale quella che il Milan affronterà alle 12:30 contro la Sampdoria, ecco le dichiarazioni che Alexis Saelemaekers ha rilasciato a MilanTv: “Dobbiamo tornare a pensare al campionato dopo la pausa delle Nazionali. Dobbiamo provare a conquistare questi tre punti che sarebbero fondamentali per noi“.

Il giovane esterno belga conclude: “La squadra è quasi al completo, è stato un periodo difficile senza molti giocatori importanti; non ho un ruolo preferito, quando sono in campo cerco di fare il massimo per aiutare la squadra: sono a totale disposizione del mister“.