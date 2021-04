Milan-Sampdoria: fondamentale ripartire con tre punti

Terminata la pausa nazionali, il Milan si appresta ad aprire la ventinovesima giornata di Serie A con l’anticipo delle 12:30 a San Siro contro la Sampdoria.

Stefano Pioli ha a disposizione 30 punti per portare i rossoneri di nuovo in Champions League. Secondo quanto scrive anche il Corriere della Sera oggi è una partita decisiva per dare lo strappo.

La Sampdoria è un avversario ostico e subito dopo ci saranno Parma, Genoa e Sassuolo prima dello scontro diretto in casa in casa della Lazio. Iniziare con tre punti questo filotto di partite è importantissimo per il Milan.