Milanello, Baiocchini: “La media punti del Milan è crollata. Rinnovo Donnarumma? Fase di stallo”

Dopo la sconfitta pesante contro la Lazio, ora l’aria che si respira a Milanello è tutt’altro che leggera. Come riportato da Manuele Baiocchini, inviato di Sky, ha parlato della situazione in queste ultime ore nella casa del Milan.

Sul confronto tra il primo e il secondo girone dei rossoneri ha spiegato: “La media punti del Milan è crollata rispetto al girone d’andata, da 2,2 punti a partita si è passati a 1,6. Il Milan ha peggiorato qualsiasi suo dato, meno gol fatti, più gol subiti e più sconfitte. Gli scontri diretti gli ha persi tutti a parte la vittoria contro la Roma, e attualmente sarebbe fuori dai primi 4 posti. Quando i rossoneri hanno giocato con Ibrahimovic, la media punti era di 2,11, senza Ibrahimovic la media è molto più bassa. Questo fa capire l’importanza dello svedese”.

Infine ha parlato della “telenovela” che si sta facendo discutere un pò tutti in queste ultime settimane: il rinnovo di Donnarumma: “Rinnovo Gianluigi Donnarumma? Situazione in stallo. Il Milan ha fatto 3 proposte arrivando ad offrire 8 milioni per 2 anni, ma la richiesta è di 12 milioni e capite bene che a 2 mesi dalla scadenza del contratto, la situazione è complicatissima. Il Milan spera che Donnarumma si svegli un giorno e firmi il contratto, ma la sensazione non è questa. Alla finestra c’è la Juventus, ma vanno analizzate bene alcune situazioni. La Juventus ha Wojciech Szczesny sotto contratto che paga 7 milioni all’anno e in una situazione di pandemia è difficile che un big club vada ad offrire tanti soldi per il portiere polacco. Ma se il Milan non trovasse l’accordo con Donnarumma, la Juventus sarebbe di certo interessata”.