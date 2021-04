Non solo Juve per Çalhanoğlu: sirene dalla Premier per il trequartista

La questione rinnovo tra il Milan e Hakan Çalhanoğlu è in pieno stallo: la società non ha intenzione di cedere alla richiesta di 5 milioni fissi senza bonus del giocatore, restando ferma alla proposta di 4 milioni più bonus.

In caso di mancato accordo col club, il numero 10 rossonero potrebbe dunque svincolarsi, e in tal senso la Juventus resta vigile sul turco per assicurarselo a parametro zero a giugno; intanto, però, sul trequartista sarebbero riemersi interessi dalla Premier da parte di Chelsea e Arsenal.

Lo riporta Tuttosport.