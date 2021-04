Oddo: “La Superleague? Secondo me è una mossa azzeccata”

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, anche l’ex giocatore rossonero Massimo Oddo ha commentato la notizia relativa alla nascita della Superleague. Ecco le sue parole:

“Questa mossa per quanto mi riguarda è azzeccata, il calcio deve diventare sostenibile e non lo è più. Otto/nove anni fa presi una tesina sul tema quando presi il diploma di ds, ma in questa tesina scrissi che a capo di tutto serve un’istituzione come la UEFA, altrimenti diventa una dittatura. Ci vuole un’entità al di sopra di tutto che dirige“.