Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Donnarumma e Calhanoglu, nelle ultime settimane accostati alla Juventus.

Queste le sue parole: “”Le voci ci sono ogni giorno, per ogni argomento di mercato. Voi siete bravissimi a scoprire o creare situazioni di discussione. In questo momento siamo concentrati su ciò che stiamo facendo e contenti dei nostri, non siamo interessati a parlare di altri giocatori in questo momento”.