Intervenuto sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha spiegato che Zlatan Ibrahimovic sarà in Svezia in questi giorni e sarà quindi impossibilitato a firmare il rinnovo del contratto. Le sue parole:

“Ibra non sarà a Milano in questi giorni, sarà in Svezia. Le indiscrezioni di un rinnovo tra oggi e domani sono prive di fondamento. Approfitterà della squalifica per tornare nel suo paese e rientrerà in Italia alla ripresa degli allenamenti in vista del match infrasettimanale contro il Sassuolo”