Per la porta si pensa a Mirante in scadenza a giugno

Il Milan starebbe pensando ad un secondo portiere per la prossima stagione. Come riferito da Angelo Mangiante in collegamento con gli studi di Sky Sport, il Milan starebbe pensando ad Antonio Mirante.

“Mirante oggi ha giocato da titolare col Bologna ma ha il contratto a scadenza a giugno con la Roma. So per certo che il Milan si è mosso, piace al ds Ricky Massara perché può essere un leader in spogliatoio. Ha esperienza e farebbe da vice al portiere del prossimo anno, da vedere se sarà Donnarumma o meno”.