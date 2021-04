CdS – Pioli ritrova due pedine importanti in vista del Parma

Pioli lo sa: dopo il pareggio casalingo contro la Sampdoria, il Milan ha assoluto bisogno di ritrovare la vittoria per rimanere nelle zone alte della classifica.

Sabato pomeriggio, alle ore 18:00, al Tardini ci sarà il Parma di D’Aversa che lotta per non retrocedere.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Pioli potrà contare su due calciatori importanti in vista della trasferta contro i Ducali: Leao e Diaz, infatti, sono vicini al pieno recupero e dunque arruolabili per il prossimo turno di Serie A. Ancora fermo ai box, invece, Mario Mandzukic.