Ranieri: “Auguro il meglio a Pioli. Ibra? Un campione a tutto tondo”

Claudio Ranieri ha parlato attraverso i canali ufficiali della Sampdoria della sida che vede impegnati i blucerchiati a San Siro contro il Milan. Le sue parole:

Su Pioli: “Milan, Napoli e Samp sono le squadre che hanno fatto più punti rispetto all’anno scorso. Segno che si sta lavorando bene e io sono molto contento per il Milan ma soprattutto per Stefano Pioli che è stato mio giocatore per quattro anni e gli auguro le migliori fortune”

Su Ibra: “Il Milan non è solo Ibrahimovic. Ibrahimovic è un grande campione che sta facendo capire cosa è il calcio: sacrificio, passione, serietà, voglia di combattere e di migliorarsi. Stiamo parlando di un campione a tutto tondo, un giocatore che stimola i suoi compagni e quando non c’è gli altri giocatori vogliono far vedere che stanno appredendo”