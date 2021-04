Da RMC Sport oggi arrivano alcune indiscrezioni sulla probabile partenza dopo soli sei mesi di Arkadiusz Milik. Il quotidiano ha riportato che “lascerà l’Olympique Marsiglia già durante il prossimo mercato”. In caso di mancata partecipazione alla prossima Champions League le cose saranno ancora più facili, e l’OM ad oggi è sesto in classifica. Sull’attaccante polacco ex Napoli, ci sono tre big: Juventus, Milan e Siviglia.