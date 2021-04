Anche il sindaco Sala contro la Superlega: “Un grande errore”

La vicenda Superlega ha travolto l’intero panorama calcistico mondiale, suscitando reazioni forti in ogni angolo del Pianeta.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto a margine delle celebrazioni per la giornata della Liberazione, ha parlato del progetto Superlega, prendendo una posizione chiara a riguardo. Queste le sue parole:

“Credo che questa faccenda per come è stata presentata e portata avanti sia stata un grande errore e da questo punto di vista non ci sono dubbi.”

“Questa vicenda è forse la più eclatante dimostrazione che la gente e l’interesse collettivo possono far cambiare le cose, una volta questo non era nemmeno immaginabile. È chiaro che si devono unire l’interesse collettivo, la capacità della politica di prendere posizione, e parlo di Johnson fino a Draghi, i media e i social media, che a volte per noi politici sono un problema ma che possono svolgere un ruolo virtuoso e molto spesso è così, di diffusione delle idee”.