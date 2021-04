Senza Champions in molti potrebbero lasciare: da Donnarumma a Calhanoglu passando per il riscatto di Tomori

L’obiettivo stagionale del Milan è sempre stata la Champions League. Raggiungere la qualificazione o meno cambierà le carte in tavola per quanto riguarda il calciomercato.

Come riferito da Tuttosport stamattina il rinnovo di Donnarumma sarà ancora più complicato in caso di mancata Champions. Stesso discorso anche per Calhanoglu. il Milan ha messo sul piatto 4 milioni di euro per il prolungamento, il suo agente ne chiede almeno 5.

Da capire anche il futuro di Fikayo Tomori, che è a Milanello in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. I 28 milioni di euro per il riscatto sono tanti, e senza qualificazione sarebbe tutti in dubbio. Senza la Champions futuro incerto anche per Romagnoli, Meite, Mandzukic e Leao.