Serie A, classifiche a confronto: Milan, +16 punti rispetto alla scorsa stagione

Dopo la splendida cavalcata del Milan in questo campionato, rispetto alla passata stagione la differenza è notevole. Se lo scorso anno la squadra di Pioli se la giocava con Roma e Napoli per un posto in Europa League, oggi la situazione è ben diversa.

Oggi è attualmente secondo e lotta per mantenere questa posizione sperando in un calo dell’Inter, capolista del campionato con undici punti di vantaggio. Il saldo migliore resta quello dei rossoneri di Pioli: +16 rispetto alla scorsa stagione. Seguito a ruota dal Napoli di Gattuso (+11), e l’Inter di Conte (+10).

In negativo, spicca il -13 della Juventus. Peggio solo due squadre in piena zona retrocessione, ovvero Parma e Cagliari.