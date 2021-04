Serve un vice Ibra, Maldini punta Scamacca

Zlatan Ibrahimovic continuerà a vestire la maglia rossonera anche nella prossima stagione, ma è necessario acquistare un giocatore che possa sostituirlo e magari imparare da lui.

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe individuato in Gianluca Scamacca il profilo ideale. In un’intervista a SportWeek il talento del Sassuolo, in prestito al Genoa, ha dichiarato che sarebbe disposto a fare la “riserva” di un campione di 39 anni.

Anche il giocatore ha quindi aperto alla trattativa. Il club di via Aldo Rossi si era già fatto avanti a gennaio, quando il Sassuolo chiedeva 25 milioni di euro. Con il passare dei mesi il costo è lievitato e adesso si aggira sui 30 milioni.