Intervenuto a Sky Sport24, Peppe Di Stefano ha prospettato la possibile formazione del Milan contro la Lazio dopo l’ allenamento odierno. Confermati i terzini Calabria a destra e Dalot a sinistra. Possibile chance per Romagnoli al posto di uno tra Kjaer e Tomori. Bennacer tornerà sicuramente a far coppia con Kessie. Leo potrebbe partire dalla panchina. Al suo posto Brahim Diaz con Rebic punta. Ibrahimovic e Theo Hernandez restano in forte dubbio.