Sky – Serafini: “Bennacer ha dimostrato di portare caratteristiche e qualità uniche”

Intervenuto a Sky Sport, Luca Serafini ha parlato dell’importanza di Ismael Bennacer nel gioco del Milan:

“Senza Bennacer la squadra deve adattarsi a movimenti e a posizioni diverse. Questo è un vantaggio dal punto di vista della concentrazione ma alla distanza la presenza di Bennacer ha dimostrato di portare caratteristiche e qualità uniche. Tonali non fa giocare la squadra come Bennacer, non ha la stessa tecnica o qualità ma va aspettato anche perché ricordo che Pirlo ha cambiato 4 maglie prima di trovare la sua collocazione“.