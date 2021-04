SM – Ibra, sicuro un turno di squalifica. Ricorso solo in caso di più giornate

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Zlatan Ibrahimovic salterà sicuramente la partita di domenica prossima contro il Genoa. Domani si conoscerà la decisione del Giudice Sportivo e in base alla sentenza il Milan deciderà il da farsi. A scanso di equivoci. Nessuna “grazia” per Ibra. Una giornata di squalifica è automatica in virtù del rosso diretto. Per il Milan non c’è margine d’ intervento perchè non ci sono i tempi tecnici per fare un ricorso d’ urgenza.

Nel caso venissero comminate ad Ibra 2 giornate, il Milan potrebbe fare un preannuncio di ricorso, ricevere gli atti e in base a quanto scritto sulla sentenza decidere se e quali margini ci sono per fare ricorso sostenendo la propria tesi atta ad una riduzione di pena.